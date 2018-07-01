ФОТО: Цены на эстонскую клубнику выросли

Если еще на прошлой неделе на рынке Балтийского вокзала можно было купить эстонскую клубнику за 3,90 евро, то сейчас цены выросли.
Убедитесь сами!
Если еще на прошлой неделе на рынке Балтийского вокзала можно было купить эстонскую клубнику за 3,90 евро, то сейчас цены выросли.
Убедитесь сами!
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