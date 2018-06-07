ФОТО: Булка с плесенью? Предложенная в Ида-Таллиннской центральной больнице еда шокировала молодую мать

Подозрительно образование на булке заставило пациентку забеспокоиться, не плесень ли это. Выяснилось, что это не совсем так, однако проблемы с поставщиком продуктов были и раньше, поэтому больница сменит поставщика булки.

С Delfi говорила Май, дочь которой недавно рожала в Ида-Таллиннской центральной больнице. "Мы были очень встревожены едой, которую в больнице предлагают молодым матерям", — говорит она. А именно, только что родившая женщина обнаружила перед собой сдобную булочку, которая, по ее словам, заплесневела и испортилась.

"Нам не сказали, с какой продовольственной фирмой у них договор, потому что работники этого не знают. Но в беседе вскрылся тот факт, что этот случай не редкий, а повторяющийся".

"Возникает вопрос, почему ничего не предпринимают? Молодые женщины после родов все-таки нуждаются в свежих продуктах", — отмечает Май.

По словам заведующей хозяйственным отделом Ида-Таллиннской центральной больницы Сигне Роос, руководитель по качеству поставщика булки Eesti Leivatööstus заверил, что это была не плесень, а попавшее в продукт в ходе технологического процесса растительное масло.