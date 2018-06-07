07.06.2018, 10:12

ФОТО: Булка с плесенью? Предложенная в Ида-Таллиннской центральной больнице еда шокировала молодую мать

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комментарий больницы
rus.delfi.ee
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ФОТО: Булка с плесенью? Предложенная в Ида-Таллиннской центральной больнице еда шокировала молодую мать
Lugeja foto

Подозрительно образование на булке заставило пациентку забеспокоиться, не плесень ли это. Выяснилось, что это не совсем так, однако проблемы с поставщиком продуктов были и раньше, поэтому больница сменит поставщика булки.

С Delfi говорила Май, дочь которой недавно рожала в Ида-Таллиннской центральной больнице. "Мы были очень встревожены едой, которую в больнице предлагают молодым матерям", — говорит она. А именно, только что родившая женщина обнаружила перед собой сдобную булочку, которая, по ее словам, заплесневела и испортилась.

"Нам не сказали, с какой продовольственной фирмой у них договор, потому что работники этого не знают. Но в беседе вскрылся тот факт, что этот случай не редкий, а повторяющийся".

"Возникает вопрос, почему ничего не предпринимают? Молодые женщины после родов все-таки нуждаются в свежих продуктах", — отмечает Май.

По словам заведующей хозяйственным отделом Ида-Таллиннской центральной больницы Сигне Роос, руководитель по качеству поставщика булки Eesti Leivatööstus заверил, что это была не плесень, а попавшее в продукт в ходе технологического процесса растительное масло.

"Поскольку и раньше в мае нам дважды привозили булку, на которой мы замечали темные полосы, мы предъявили соответствующие претензии нашему партнеру Eesti Eine. Со стороны Eesti Eine пообещали, что сменят поставщика булки (Eesti Leivatööstus), и теперь у нас есть подтверждение, что начиная с четверга у этого поставщика продукты больше не заказывают", — сообщила Роос.

"Однако то, что пациентам предлагают такую булку, разумеется, достойно сожаления, и следует надеяться, что в дальнейшем наш партнер Eesti Eine будет проверять продукцию своих поставщиков еще больше", — подчеркнула заведующая.

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