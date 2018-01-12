12.01.2018, 16:50

ФОТО: Бренд H&M обвинили в расизме, а хитрецы пытаются заработать на этом в сети

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Бренд H&M обвинили в расизме, а хитрецы пытаются заработать на этом в сети
kuvatõmmis

Модный бренд H&M обвинили в расизме после того, как компания опубликовала фото чернокожего мальчика-модели на своем сайте. Пользователи соцсетей увидели в рекламе новой коллекции расизм, сообщает LIFE со ссылкой на NY Daily News.

Бренд выпустил новую коллекцию детской одежды и опубликовал на своем сайте фото детей-моделей. Пользователи Интернета заметили, что на одном из фото чернокожий мальчик одет в кофту с надписью "Coolest monkey in the jungle" — "Лучшая обезьянка в джунглях". Внимание к фотографии привлек колумнист New York Times Чарльз Блоу.


Спустя некоторое время фотография чернокожего ребенка в нетолерантной кофте исчезла с сайта, а представители H&M извинились за инцидент. Извинения компании приняли не все оскорбленные. Например, канадский певец The Weeknd заявил, что прекращает сотрудничество с модным брендом.

Зато более хитрые личности смекнули, что на скандале можно и заработать. Так на площадке онлайн-аукционов eBay это кофта, которая в H&M стоит около 9 евро, продается за баснословные деньги под 300 евро.


eBay


eBay
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