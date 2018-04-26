26.04.2018, 19:00

ФОТО: Бизнесмены из Пыльтсамаа приобрели Lamborghini стоимостью более 300 000 евро

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rus.delfi.ee
EST 13
ФОТО: Бизнесмены из Пыльтсамаа приобрели Lamborghini стоимостью более 300 000 евро
Lugeja foto

Согласно регистру Департамента шоссейных дорог, 18 апреля в Эстонии был взят на учет автомобиль Lamborghini Aventador с номером JEFKA3 стоимостью более 300 000 евро.

На присланной читателем фотографии видно, как авто транспортируют владельцу. Читатель отметил, что, судя по номерному знаку, владельцами авто являются бизнесмены из Пыльтмасамаа Яанек и Урмас Ефимовы, которым принадлежат фирмы M.M.M.E OÜ и TM Energy OÜ, занимающиеся лесным хозяйством.

Lugeja foto

В 2016 году были зарегистрированы еще два автомобиля класса люкс с номерными знаками JEFKA1 и JEFKA2. Тогда речь шла о Mercedes-Benz S 600 Maybach.

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