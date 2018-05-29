29.05.2018, 10:47

ФОТО: Безумие продолжается! Стоимость 95-го бензина взлетела до 1,399 евро

 (30)
rus.delfi.ee
EST 14
Kütuse hind Neste tanklas 29.mail.
Kütuse hind Neste tanklas 29.mail. Foto: Rauno Volmar

Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.

Больше, чем сегодня, 95-й стоил в октябре 2012 года, когда его стоимость достигла 1,409 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге сильно нарушено движение. Пробки могут продолжаться весь день!

29.05.2018
На Ярвевана теэ в Таллинне на первой полосе непосредственно перед железнодорожным переходом в сторону Петербургского шоссе произошел провал дорожного покрытия, в связи с чем движение сильно нарушено.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии?

29.05.2018
В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.
Подробнее

Запрет на одноразовые пластиковые изделия: что именно исчезнет с прилавков?

29.05.2018
Вчера Европейская комиссия представила рекомендацию о принятии общеевропейских правил по десяти видам одноразовых пластиковых изделий, составляющим 70% от всего морского и пляжного мусора в Европе, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как спасли Скрипалей? Врачи были уверены, что они не выживут

29.05.2018
Сотрудники больницы в Солсбери, которым удалось спасти экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, впервые поделились своими воспоминаниями о том, как они узнали, что их пациенты стали жертвами нападения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества.
Подробнее

Средняя зарплата в I квартале выросла до 1242 евро

29.05.2018
Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2018 года составила 1242 евро, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Годовой рост средней брутто-зарплаты был на 0,2% быстрее, чем в предыдущем квартале.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018” │ Спальная комната: сочетание ручной работы и ретро

29.05.2018
Большая часть мебели в доме приобретена на блошиных рынках в Финляндии и Швеции. Так и сама спальная комната оформлена в духе ретро. В изголовье кровати находится старая кирпичная стена, покрашенная в черный цвет, а сама кровать имеет черную спинку, что дает интересный эффект ее полного слияния со стеной.
Подробнее