ФОТО: Безумие продолжается! Стоимость 95-го бензина взлетела до 1,399 евро

Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.
Больше, чем сегодня, 95-й стоил в октябре 2012 года, когда его стоимость достигла 1,409 евро.
Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.
Больше, чем сегодня, 95-й стоил в октябре 2012 года, когда его стоимость достигла 1,409 евро.
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
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