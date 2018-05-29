ФОТО: Безумие продолжается! Стоимость 95-го бензина взлетела до 1,399 евро

Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.
Больше, чем сегодня, 95-й стоил в октябре 2012 года, когда его стоимость достигла 1,409 евро.
Розничные продавцы моторного топлива подняли цены на 95-й бензин до 1,399 евро. Еще вчера этот же вид топлива стоит 1,369 евро.
Больше, чем сегодня, 95-й стоил в октябре 2012 года, когда его стоимость достигла 1,409 евро.
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FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 31.05.2018
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