ФОТО: Бензин снова подорожал! Отметка в 1,4 евро за литр становится все ближе

Розничные продавцы топлива подняли цену 95-го бензина до 1,389 евро за литр. По их словам, сейчас в цене еще не учитывается рост цены топлива на мировом рынке — не самые лучшие новости.

Последний раз бензин стоил дороже сегодняшнего лишь шесть лет назад: 11-17 октября 2012 года, когда цена составляла 1,409 евро за литр. Самым дорогим бензин в Эстонии был 4-6 апреля 2012 — 1,449 евро за литр.

Для владельцев автомобилей рост в цене означает, что если месяц назад, когда литр топлива стоил 1,298 евро, на заполнение 60-литрового бака приходилось тратить 77,88 евро, то сегодня придется отстегнуть на 5,46 больше — 83,34 евро.

По словам поставщиков, на данный момент цены на эстонских заправках еще не отражают подорожание топлива на мировом рынке. Учитывая это подорожание, цены топлива составила бы более 1,410 евро за литр.