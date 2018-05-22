22.05.2018, 13:01

ФОТО: Бензин снова подорожал! Отметка в 1,4 евро за литр становится все ближе

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rus.delfi.ee
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Kütuse hind Olerexi tanklas täna hommikul.
Kütuse hind Olerexi tanklas täna hommikul.Foto: Ann-Marii Nergi

Розничные продавцы топлива подняли цену 95-го бензина до 1,389 евро за литр. По их словам, сейчас в цене еще не учитывается рост цены топлива на мировом рынке — не самые лучшие новости.

Последний раз бензин стоил дороже сегодняшнего лишь шесть лет назад: 11-17 октября 2012 года, когда цена составляла 1,409 евро за литр. Самым дорогим бензин в Эстонии был 4-6 апреля 2012 — 1,449 евро за литр.

Для владельцев автомобилей рост в цене означает, что если месяц назад, когда литр топлива стоил 1,298 евро, на заполнение 60-литрового бака приходилось тратить 77,88 евро, то сегодня придется отстегнуть на 5,46 больше — 83,34 евро.

По словам поставщиков, на данный момент цены на эстонских заправках еще не отражают подорожание топлива на мировом рынке. Учитывая это подорожание, цены топлива составила бы более 1,410 евро за литр.

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