ФОТО: Бассейн в саду поможет насладиться даже прохладным летом

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Нынешнее лето еще не принесло значительной волны жары, и многие не смогли окунуться ни в море, ни в озеро. Бассейн зато приносит летнее настроение вне зависимости от погоды, и в защищенном от ветра месте можно взять все и от прохладного летнего дня. Вместо бассейна может быть и более маленькое и компактное джакузи. Если вы думали о строительстве уличного бассейна, то здесь вы найдете идеи, которые можно стащить или адаптировать под себя.