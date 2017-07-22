22.07.2017, 12:23

ФОТО: Бассейн в саду поможет насладиться даже прохладным летом


rus.delfi.ee
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ФОТО: Бассейн в саду поможет насладиться даже прохладным летом
Foto: Shutterstock

Нынешнее лето еще не принесло значительной волны жары, и многие не смогли окунуться ни в море, ни в озеро. Бассейн зато приносит летнее настроение вне зависимости от погоды, и в защищенном от ветра месте можно взять все и от прохладного летнего дня. Вместо бассейна может быть и более маленькое и компактное джакузи. Если вы думали о строительстве уличного бассейна, то здесь вы найдете идеи, которые можно стащить или адаптировать под себя.

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