04.04.2017, 09:48

ФОТО: Банк Эстонии вводит в оборот новые 50-евровые купюры


rus.delfi.ee
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ФОТО: Банк Эстонии вводит в оборот новые 50-евровые купюры
Reuters

С сегодняшнего дня Банк Эстонии выпускает в оборот 50-евровые купюры с новым дизайном и защитными элементами.

Самое заметное изменение 50-евровой банкноты новой серии — прозрачное окошко с портретом с изображением мифической принцессы Европы на правом краю купюры.

Многие другие защитные элементы — изображающий портрет Европы водяной знак и голограммная полоса, изумрудно-зеленый номер и рельефные линии на краях купюры — такие же, как на новых 5-, 10- и 20-евровых банкнотах.

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