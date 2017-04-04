ФОТО: Банк Эстонии вводит в оборот новые 50-евровые купюры

С сегодняшнего дня Банк Эстонии выпускает в оборот 50-евровые купюры с новым дизайном и защитными элементами.

Самое заметное изменение 50-евровой банкноты новой серии — прозрачное окошко с портретом с изображением мифической принцессы Европы на правом краю купюры.

Многие другие защитные элементы — изображающий портрет Европы водяной знак и голограммная полоса, изумрудно-зеленый номер и рельефные линии на краях купюры — такие же, как на новых 5-, 10- и 20-евровых банкнотах.