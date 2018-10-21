ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

Призыв к участию в акции был опубликован в группе Facebook "Langetame kütuseaktsiisi" (”Снизим акцизы на топливо”) в четверг. По данным организаторов, в протесте приняло участие 1000 водителей из 100 различных уголков Эстонии. Они отмечают, что если бы все этим машины находились в одно время в одном месте, то акция получилась бы действительно мощной.

Также звучали призывы устраивать такие акции каждую субботу вплоть до выборов в Рийгикогу. Кто-то предложил в целях повышения продуктивности перенести действо на 7:30 утра понедельника и останавливать машину прямо на проезжей части, не отгоняя ее на обочину.