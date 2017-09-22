ФОТО: Аварийная посадка в Таллиннском аэропорту вызвала задержку нескольких рейсов

Сегодня около 19:00 в Таллиннском аэропорту совершил аварийную посадку маленький частный самолет. Находившиеся на борту 2 человека не пострадали.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта, пилот самолета запросил аварийную посадку в аэропорту, так как у самолета были проблемы с шасси. В аэропорт приехали спасатели и скорая помощь.

Пыхьяский спасательный центр сообщил, что возгорания не произошло, проблемы с шасси лишь вызвали искры при посадке. На данный момент самолет проходит обследование, по завершении которого освободится взлетно-посадочная полоса.

В связи с этим были отложены вылеты из Таллинна в Ригу и Хельсинки.