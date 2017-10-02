ФОТО: Apple начала расследование случаев "вспучивания" новых iPhone 8

Компания Apple начала расследование двух случаев самопроизвольного повреждения крышек новых смартфонов iPhone 8 — во время зарядки они отходили от корпуса, так что последствия напоминали последствия взрыва. Но это не взрывы, это… вспучивание.

Как пишет The Next Web, первый случай произошел на Тайване, когда после пяти дней владения iPhone 8 с 64GB свободного места во время зарядки внезапно "поплохело" и он развалился на две части. По словам поначалу счастливой (а потом не очень) владелицы устройства, она использовала стандартную фирменную зарядку и аккумулятор в момент инцидента был заряжен процентов на 70, а сам процесс начался несколько минут назад.

Второй случай произошел в Японии, где пострадал покупатель iPhone 8 Plus. Самое странное в его случае заключается в том, что телефон начало "пучить" сразу же после того, как он его распаковал — для проявления эффекта ему не потребовалось вообще ничего делать.

"Тайваньский" iPhone его владелица вернула Apple и компания подтвердила американским СМИ факт начала расследования инцидента. Однако от дальнейших комментариев она пока воздерживается. Эксперты предполагают, что проблема заключается в некачественных аккумуляторов.

Ну, по крайней мере они не взорвались и не загорелись. Да и массовыми эти случаи пока назвать нельзя. Но мы бы все равно пока не рекомендовали оставлять свежекупленные Apple iPhone 8/Plus без присмотра, особенно во время зарядки.







