ФОТО: Apple анонсировала красный iPhone 7 и новый iPad

Apple Inc во вторник представила обновленную версию планшета iPad и смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в красном цвете.

Отмечается, что красные смартфоны iPhone 7 выпущены специальной серией, часть средств от продажи которой пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Apple является крупнейшим корпоративным спонсором фонда, в общей сложности компания перечислила ему более $130 млн.

Foto: Apple

Новый планшет iPad будет снабжен более ярким дисплеем Retina диагональю 9,7 дюйма с разрешением свыше 3,1 млн пикселей. Устройство весом менее 500 грамм сможет обходиться без подзарядки в течение целого дня.

Как говорится в пресс-релизе компании, в России новинку можно будет заказать с 24 марта, стоимость устройства с памятью на 32 ГБ и с поддержкой сотовой связи составит 34 990 рублей, только с поддержкой Wi-Fi — 24 990 рублей.



