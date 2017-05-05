ФОТО: Анализ окупаемости Rail Baltic был составлен на основании поиска в Google?

В среду в полном объеме был опубликован анализ окупаемости Rail Baltic, в который однако закралась довольно досадная ошибка: в одной из таблиц расстояния между городами Эстонии оказались нереально большими.

В одной из глав анализа приводится график, призванный отразить нынешнее движение поездов в Эстонии. В нем сравнивается расстояние между Таллинном и другими городами страны и соответствующие цены на билеты Elron. Из графика следует, что, по мнению его составителей, расстояние от Таллинна до Нарвы составляет 314 км, до Тарту 428 км, до Валка 510 км и до Пярну 141 км.



Rail Baltic

Похоже, что автор исследования консультационная фирма Ernest&Young при составлении графика использовала схему Eesti Raudtee, которая однако не отражает расстояния между станциями, а была создана для работников железной дороги для обозначения месторасположения.

Напрашивается вопрос, почему при составлении исследования авторы не запросили у Eesti Raudtee достоверные данные, а использовали первый результат поиска в Google.