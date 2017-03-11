ФОТО: Airbus представил концепт летающего автомобиля

Airbus представила концепцию летающего автомобиля на Международном автосалоне в Женеве, пишет Forbes.ru.

Транспортное средство, концепт которого был создан французской компанией в партнерстве с Italdesign, сможет работать как на земле, так и в воздухе. В Airbus считают, что создание подобных средств передвижения является одним из возможных решений проблемы пробок, поясняет издание.

Airbus и Italdesign называют свое творение "системой Pop.Up", она включает в себя платформу искусственного интеллекта, которая использует информацию о каждом конкретном пассажире, а также доступные маршруты для определения наилучших вариантов поездки.

Основой летающего автомобиля является капсула, куда помещается пассажир, которая будет связана с наземными и воздушными платформами, а также с гиперзвуковыми системами, которые появятся после того, как технология станет более доступной, уверены в Airbus.