16.12.2018, 14:10
ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается
Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи.
Вопреки этому, отправившийся на разведку фотограф Delfi большого скопления народа у торговых центров столицы не обнаружил.
Да, парковка у Rocca al Mare оказалась полной, но яблоку здесь негде упасть и в любой другой воскресный день года.
Уважаемые читатели Delfi, а вы уже накупили подарков? А кровяных колбасок и икры к праздничному столу? Или все же еще рано? Рассказывайте в комментариях!