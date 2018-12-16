16.12.2018, 14:10

ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается

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rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 23 pilti
Kaubanduskeskused enne jõule Foto: Priit Simson

Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи.

Вопреки этому, отправившийся на разведку фотограф Delfi большого скопления народа у торговых центров столицы не обнаружил.

Да, парковка у Rocca al Mare оказалась полной, но яблоку здесь негде упасть и в любой другой воскресный день года.

Уважаемые читатели Delfi, а вы уже накупили подарков? А кровяных колбасок и икры к праздничному столу? Или все же еще рано? Рассказывайте в комментариях!

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