ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается

Вопреки этому, отправившийся на разведку фотограф Delfi большого скопления народа у торговых центров столицы не обнаружил.

Да, парковка у Rocca al Mare оказалась полной, но яблоку здесь негде упасть и в любой другой воскресный день года.

Уважаемые читатели Delfi, а вы уже накупили подарков? А кровяных колбасок и икры к праздничному столу? Или все же еще рано? Рассказывайте в комментариях!