ФОТО: 60 человек в очереди и всего два работника — что вчера происходило в конторе Eesti Post в Kristiine?

"В почтовой конторе в Kristiine 60 человек в очереди и только два обслуживающих работника, — говорит посетивший контору вчера вечером клиент. — На фотографии меньше, но согласно номерам очереди столько человек в ожидании".

"Почтовая контора закрывается в 20:00. Почему Omniva не поставит вечером больше обслуживающих работников?" — спрашивает он.

Руководитель таллиннского региона Omniva Керсти Куставус приносит извинения за вчерашние длинные очереди в Kristiine.

Куставус отмечает, что вчера вечером в почтовой конторе Kristiine было действительно много клиентов, потому что в этот день туда пришло очень много новых посылок (около 1100, что в разы больше обычного дневного объема). "Мы обслужили в течение дня рекордных 646 клиентов (то есть в среднем одного клиента каждую минуту), но время ожидания, к сожалению, было действительно долгим", — признает она.

По ее словам, в конторе Kristiine сейчас три обслуживающих работника на больничном. "Мы отправили в Kristiine на помощь обслуживающих работников других почтовых контор, но большие объемы и в других местах и набирающая обороты волна гриппа влияет, к сожалению, на всех", — отмечает Куставус.