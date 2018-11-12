Форум самоуправлений обсудит налоговую политику

Завтра, 13 ноября, в 10 часов в таллиннском "Генераторе культуры" откроется 17-й форум самоуправлений Эстонии, тема которого "Налоговая политика - двигатель регионального развития".
"Налоговая политика, — подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас, — ключ к способности местных самоуправлений выполнять возложенные на них государством и законом обязанности. Я уверен, что это вопрос станет одним из главных в связи с предстоящими весной парламентскими выборами".
Аас отметил, что, согласно конституции, самоуправления — самостоятельный уровень власти. И этому должны соответствовать и правила финансирования.
С докладом на открытии форума выступит министр государственного управления Янек Мягги. С точкой зрения самих самоуправлений познакомят Юри Выйгемаст, Айвар Рийсалу и Неэме Суур. Оценку проводимой сейчас в стране налоговой политике даст ученый-экономист из Тартуского университета Виктор Трасберг. О формировании налоговой политики государства расскажет вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас, чего ждут от этой политики предприниматели — бизнесмен Юхан Сяргава. Опытом Финляндии в этой области поделится финансовый директор Союза местных и региональных самоуправлений северного соседа Хенрик Райнио, бюджетные вопросы в связи с Евросоюзом осветит член Комитета регионов ЕС Уно Сиберг. Форум завершит панельная дискуссия.
Форумы самоуправлений Эстонии проводятся с 2009 года.