12.05.2017, 08:45

Формулировка скандального ”закона об Uber” будет изменена

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rus.delfi.ee
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Uber äpp-i kasutaja
Foto: Tiit Blaat

На обсуждении экономической комиссии Рийгикогу сейчас находится законопроект, призванный узаконить услугу совместного извоза. Законопроект рассматривается комиссией уже больше года, и за это время таксисты не раз выражали свое несогласие с готовящимся нормативным актом, пишут "Деловые Ведомости".

Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, в текущей формулировке законопроект приравнивает требования к получению разрешения на предоставление услуг совместной поездки к требованиям для получения разрешения на таксоизвоз. Иными словами, водитель Uber должен будет получить разрешение на оказание услуг таксоизвоза, также ему понадобится карта обслуживания и транспортная карта.

По законопроекту, будет упразднено требование о прохождении профессионального обучения на водителя такси.

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