Формулировка скандального ”закона об Uber” будет изменена

На обсуждении экономической комиссии Рийгикогу сейчас находится законопроект, призванный узаконить услугу совместного извоза. Законопроект рассматривается комиссией уже больше года, и за это время таксисты не раз выражали свое несогласие с готовящимся нормативным актом, пишут "Деловые Ведомости".

Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, в текущей формулировке законопроект приравнивает требования к получению разрешения на предоставление услуг совместной поездки к требованиям для получения разрешения на таксоизвоз. Иными словами, водитель Uber должен будет получить разрешение на оказание услуг таксоизвоза, также ему понадобится карта обслуживания и транспортная карта.

По законопроекту, будет упразднено требование о прохождении профессионального обучения на водителя такси.