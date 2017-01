Ведущий экономический журнал США Forbes выбрал в число 30 самых успешных молодых предпринимателей в Европе в возрасте до 30 лет уже второй год подряд одного из ключевых деятелей предприятия с эстонскими корнями Skeleton Technologies. Если в прошлом году этого удостоился соучредитель Skeleton Technologies Таави Мадиберк, то в этот раз — директор по производству и развитию Антс Вилль (27).

Вилль, который учился в Тартуском университете и Таллиннском техническом университете руководит в Skeleton работой пяти отделов по развитию и занимается строительством новых производственных линий в Эстонии и Германии. ”За полтора года в Skeleton Антс стал одной из ключевых фигур, его ответственность простирается от каждодневного руководства командами и поддержания отношений с партнерами до развития новых товаров и производства”, — сказал председатель правления Skeleton Technologies Таави Мадиберк. ”Факт, что уже второй год подряд столь влиятельное в США издание при составлении своего престижнейшего списка дошло до нашего предприятия, стал большим и очень приятным сюрпризом”.

В прошлом году в список журнала Forbes попало сразу трое молодых предпринимателей из Эстонии, в том числе и представитель Skeleton, который вошел в список по науке и медицине. Антс Вилль был выбран журналом Forbes в число ведущих деятелей в области производства.

Эстонское предприятие Skeleton Technologies является одним из ведущих в Европе производителей суперконденсаторов. По-сравнению с обычными аккумуляторами, суперконденсаторы позволяют сохранять энергию с большей мощностью, и срок их службы гораздо дольше. Суперконденсаторы Skeleton Technologies единственные, при производстве которых используется запатентованный высокотехнологичный материал, который позволяет им, по-сравнению, с другими решениями сохранять вдвое больше энергии и в пять раз больше мощности.

Передовую технологию предприятия уже используют Европейское космическое агентство, высокотехнологичные производители автомобилей, а также предприятия, занимающиеся сохранением энергии в крупных объемах. В число инвесторов входят KIC InnoEnergy, UP Invest OÜ, предприятие венчурного капитала в число инвестиций которого входят также Eesti Meedia AS, Apollo Holding OÜ и многие другие, а также AS Harju Elekter — производитель электрических приборов , чьи акции нотированы на бирже NASDAQ OMX Tallinn.