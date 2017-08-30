Forbes составил рейтинг самых богатых семей российского бизнеса

Российское издание журнала Forbes в четвертый раз опубликовало рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на 2 млрд долларов — до 27 млрд. В трех из них появились новички, получившие доли в бизнесе, отмечает издание.

Также примечательно, что в 2014 году, когда Forbes впервые оценил стоимость "семейных бизнесов", почти во всех семьях бизнес был поделен между его основателями, представителями первого поколения династий. Детей, владеющих существенными долями, в семейном бизнесе практически не было. С тех пор ситуация изменилась. В новом списке в семи из десяти семей часть богатства приходится на детей или племянников, получивших активы от старших родственников.

При составлении рейтинга российский Forbes учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, личного имущества. В список включены только семьи, которые заработали основную часть своего капитала не будучи госслужащими. Рейтинг возглавила семейная династия бизнесмена, поэта и композитора Михаила Гуцериева.

Михаил Гуцериев — председатель совета директоров компании "Русснефть" и основной владелец группы "Самфар". Его состояние оценивается в 5,5 млрд долларов. Совладельцами бизнес-империи являются его брат Сайт-Салам (совладелец группы "Самфар") с 1,6 млрд и племянник Микаил Шишханов (совладелец группы "Самфар") с 2 млрд. Сын Михаила Гуцериева Саид — генеральный директор компании "Фортеинвест" — владеет 770 млн, а у племянника Билана Ужахова (вице-президент "М.Видео") — 40 млн долларов.

На втором месте в списке — семья Ротенбергов с общим состоянием в 4,2 млрд долларов. Аркадий Ротенберг владеет 2,5 млрд, его брату Борису (член совета директоров "СПМ Банка") принадлежит 1 млрд. Состояние сына предпринимателя, Игоря Ротенберга, (председатель совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг") оценивается в 700 млн долларов.

Третью строку рейтинга заняли братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. На каждого приходится по 1,35 млрд долларов, оба являются председателями совета директоров "Промсвязьбанка".

На четвертом месте — сыновья и внук первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы группы "ТАИФ" Айрат и Радик Шаймиевы, у которых по 1,1 млрд долларов. Состояние сына Айрата Шаймиева Тимура оценивается в 15 млн долларов. В декабре прошлого года он получил 30% в татарской нефтяной компании МНКТ, став ее учредителем вместе с дядей и отцом (им принадлежит 40% и 30% соответственно).

Пятое место досталось братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, состояние которых оценивается в 1,75 млрд. Зиявудин Магомедов является председателем совета директоров группы "Сумма". Его брата издание называет предпринимателем, не уточняя рода занятий.