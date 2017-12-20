Forbes представил десятку владельцев самых быстрорастущих капиталов 2017 года. На первом месте в ней оказался глава Amazon Джефф Безос, недавно ставший первым миллиардером XXI века, чье состояние превысило 100 млрд долларов. Правда сейчас его состояние оценивается в $98,6 млрд. Но только за год прирост составил $33,8 млрд, благодаря резкому подорожанию акций Amazon в октябре, когда миллиардер обошел по размеру капитала основателя Microsoft Билла Гейтса.

Второе место в рейтинге Forbes досталось богатейшему человеку в Китае — Сюй Цзяиню, состояние которого выросло в четыре раза. На данный момент состояние владельца компании-застройщика Evergrande Group оценивается примерно в $36,5 млрд, а в начале года оно было на $27,4 млрд меньше. ​Такой скачок произошел из-за подорожания на 400% акций его компании.

На третьем месте — президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно, чье состояние увеличилось на $23,6 млрд, достигнув отметки в $40,3 млрд. Арно получает большую часть прибыли из своей доли в Christian Dior, а ее акции с начала года поднялись на 52%. Француз также владеет акциями компании LVMH, которая управляет такими брендами, как Dom Perignon, Bulgari, Louis Vuitton и Tag Heuer. Они также выросли за год приблизительно на 35%.

Создатель Facebook Марк Цукерберг занял четвертое место. Активы его компании увеличились на 60% благодаря доходам от рекламы в мобильных устройствах. Однако вскоре миллиардер может избавиться от 35–75 млн акций своей компании, и потратить вырученные деньги на проекты в области образования, науки и юриспруденции.

Пятое место в рейтинге досталось основателю телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэна. Его состояние увеличилось на $21,8 млрд. Акции Snapchat, в которую он вложился, после IPO в марте упали на 35%, однако доходы миллиардера выросли за счет более чем стопроцентного роста бумаг Tencent.

В десятке владельцев самых быстрорастущих капиталов 2017 года оказался и индиец Мукеш Амбани — медиамагнат и хозяин команды по крикету "Мумбаи Индианс". Дополнительные за год 18 миллиардов долларов поставили его шестое место — общее состояние 41,1 млрд долларов. Миллиардер обязан этим 65%-у увеличению курса акций его компании Reliance Industries.

На седьмом месте мексиканец Карлос Слим с капиталом в $65,1 миллиардов.

Восьмое место досталось женщине. Капитал богатейшей бизнесвумен Азии Ян Хуэйянь за год прирос дополнительными $14,8 млрд, составив $22,8 миллиарда. И все это благодаря быстро развивающемуся рынку недвижимости Китая. Она владеет 57% китайского застройщика Country Garden Holdings.

Основатель Oracle Ларри Эллисон оказался на девятом месте, получив за год $13,3 миллиардов. Его собственный капитал составил 61 миллиард долларов. С начала января этого года акции Oracle выросли на 30%.

Замыкает десятку Forbes владелец аукционного дома Christie’s Франсуа Пино.​ Его собственный капитал составил $27,3 миллиардов, что на $12,5 млрд больше, чем в начале года.