25.05.2018, 08:20

Forbes назвал самых богатых наследников в России


Gazeta.ru
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Forbes Eesti Tutvustus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России.


Как стало известно, были отобраны 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшее состояние. Уточняется, что 46 детей унаследуют в сумме $211 млрд.

Самым богатым наследником стал единственный сын президента ЛУКойла Вагита Алекперова Юсуф Алекперов ($17 млрд).

На втором месте расположились дети крупнейшего акционера ”Новатэка” и ”Сибура” Леонида Михельсона. На каждого ребенка придется по $8,9 млрд.

Третье место в рейтинге заняли дети владельца компаний ”Еврохим” и СУЭК Андрея Мельниченко. В 2017 году родился второй ребенок — сын Адриан. На обоих детей приходится состояние в $14,5 млрд.

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