Forbes назвал самые богатые российские семьи

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых династий России. Совокупное состояние десяти богатейших российских семей за последний год выросло на два миллиарда долларов, отмечают в издании.

Журнал утверждает, что за минувший год в семьях начали "делиться активами с родственниками" — в списке за год появилось больше представителей младших поколений.

Состояние семей оценивалось через стоимость принадлежащих им компаний — акций, земли и недвижимости. Нижняя планка для вхождения семьи в список — состояние в $950 млн.

Опубликованный в среду список возглавила семья Гуцериевых. Основной частью ее состояния, по данным журнала, владеет Михаил Гуцериев, председатель совета директоров основанной им компании "Русснефть" и основной владелец группы "Сафмар", в которую она входит.

На долю Михаила Гуцериева приходится больше половины от общего состояния семьи — $5,5 млрд из $9,9 млрд общего состояния семьи.

Среди других членов "клана Гуцериевых" Forbes называет брата Михаила Гуцериева Саит-Салама ($1,6 млрд) и племянника Михаила Шишханова ($2 млрд). Оба они названы совладельцами группы "Сафмар".

Еще один племянник Гуцериева, вице-президент компании "М-Видео" Билал Ужахов, владеет $40 млн, а состояние родного сына Гуцериева Саида, как утверждает издание, приближается к миллиарду долларов ($770 млн).

Банки, нефть и госзаказы

В список Forbes включены семьи, заработавшие основную часть своего капитала, не будучи госслужащими, отмечают в издании, однако многие из тех, кто попал в список, тем или иным образом связаны с властью.

Семья Ротенбергов заняла в списке второе место с общим состоянием в $4,2 млрд. Большая часть состояния в семье по версии Forbes приходится на долю Аркадия Ротенберга, входящего в "ближний круг" президента Владимира Путина. На его долю приходится $2,5 млрд.

В прошлом году Ротенберг возглавил рейтинг "Forbes" "Короли госзаказа": сумма подрядов, отданных попавшему под западные санкции миллиардеру, превысила 500 млрд рублей.

На долю Бориса Ротенберга приходится около одного миллиарда, состояние сына Аркадия Ротенберга Игоря (он в списке значится как председатель совета директоров компании NPV Engineering) издание оценило в $700 млн.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы находятся на третьем месте списка. Оба они обозначены как председатели совета директоров "Промсвязьбанка", а их состояние поделено поровну — на каждого из братьев приходится по $1,35 млрд.

Братьям Ананьевым также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора "Техносерв" (выручка за 2016 год 50 млрд рублей).

За Ананьевыми следуют Братья Радик и Айрат Шаймиевы, сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — они владеют группой ТАИФ, в которую входят нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия.

В этом году сын Айрата Шаймиева Тимур получил 30% в нефтяной компании "МНКТ", которой до этого управлял. За счет этого его состояние выросло до $15 млн.

Те же лица

Первая тройка списка за минувший год не изменилась — Гуцериевы, Ротенберги и Ананьевы в том же порядке занимали три верхних строчки и в прошлом году.

Среди значительных изменений в списке по сравнению с прошлым годом можно отметить потерю позиций семьей Шамаловых, они упали с четвертого сразу на девятое место.

По некоторым сведениям, младший член "клана" Кирилл Шамалов является супругом предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой — и в этом случае должен приходиться зятем президенту.

Его отец Николай — фигурант санкционных списков Евросоюза как акционер банка "Россия". За минувший год Кирилл Шамалов продал большую часть своего пакета в нефтехимической компании "Сибур" Леониду Михельсону.