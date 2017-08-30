30.08.2017, 16:30

Forbes назвал самые богатые российские семьи

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bbcrussian.com
EST
Forbes назвал самые богатые российские семьи
rahaShutterstock

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых династий России. Совокупное состояние десяти богатейших российских семей за последний год выросло на два миллиарда долларов, отмечают в издании.

Журнал утверждает, что за минувший год в семьях начали "делиться активами с родственниками" — в списке за год появилось больше представителей младших поколений.

Состояние семей оценивалось через стоимость принадлежащих им компаний — акций, земли и недвижимости. Нижняя планка для вхождения семьи в список — состояние в $950 млн.

Опубликованный в среду список возглавила семья Гуцериевых. Основной частью ее состояния, по данным журнала, владеет Михаил Гуцериев, председатель совета директоров основанной им компании "Русснефть" и основной владелец группы "Сафмар", в которую она входит.

На долю Михаила Гуцериева приходится больше половины от общего состояния семьи — $5,5 млрд из $9,9 млрд общего состояния семьи.

Среди других членов "клана Гуцериевых" Forbes называет брата Михаила Гуцериева Саит-Салама ($1,6 млрд) и племянника Михаила Шишханова ($2 млрд). Оба они названы совладельцами группы "Сафмар".

Еще один племянник Гуцериева, вице-президент компании "М-Видео" Билал Ужахов, владеет $40 млн, а состояние родного сына Гуцериева Саида, как утверждает издание, приближается к миллиарду долларов ($770 млн).

Банки, нефть и госзаказы

В список Forbes включены семьи, заработавшие основную часть своего капитала, не будучи госслужащими, отмечают в издании, однако многие из тех, кто попал в список, тем или иным образом связаны с властью.

Семья Ротенбергов заняла в списке второе место с общим состоянием в $4,2 млрд. Большая часть состояния в семье по версии Forbes приходится на долю Аркадия Ротенберга, входящего в "ближний круг" президента Владимира Путина. На его долю приходится $2,5 млрд.

В прошлом году Ротенберг возглавил рейтинг "Forbes" "Короли госзаказа": сумма подрядов, отданных попавшему под западные санкции миллиардеру, превысила 500 млрд рублей.

На долю Бориса Ротенберга приходится около одного миллиарда, состояние сына Аркадия Ротенберга Игоря (он в списке значится как председатель совета директоров компании NPV Engineering) издание оценило в $700 млн.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы находятся на третьем месте списка. Оба они обозначены как председатели совета директоров "Промсвязьбанка", а их состояние поделено поровну — на каждого из братьев приходится по $1,35 млрд.

Братьям Ананьевым также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора "Техносерв" (выручка за 2016 год 50 млрд рублей).

За Ананьевыми следуют Братья Радик и Айрат Шаймиевы, сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — они владеют группой ТАИФ, в которую входят нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия.

В этом году сын Айрата Шаймиева Тимур получил 30% в нефтяной компании "МНКТ", которой до этого управлял. За счет этого его состояние выросло до $15 млн.

Те же лица

Первая тройка списка за минувший год не изменилась — Гуцериевы, Ротенберги и Ананьевы в том же порядке занимали три верхних строчки и в прошлом году.

Среди значительных изменений в списке по сравнению с прошлым годом можно отметить потерю позиций семьей Шамаловых, они упали с четвертого сразу на девятое место.

По некоторым сведениям, младший член "клана" Кирилл Шамалов является супругом предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой — и в этом случае должен приходиться зятем президенту.

Его отец Николай — фигурант санкционных списков Евросоюза как акционер банка "Россия". За минувший год Кирилл Шамалов продал большую часть своего пакета в нефтехимической компании "Сибур" Леониду Михельсону.

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