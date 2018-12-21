Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страны
Лучшей в мире страной для ведения бизнеса второй год подряд признана Великобритания, позиции которой не смогли поколебать даже опасения по поводу Brexit.
Лучшей в мире страной для ведения бизнеса второй год подряд признана Великобритания, позиции которой не смогли поколебать даже опасения по поводу Brexit.
Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию, обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала. Первым в этом рейтинге королевство стало годом ранее и сумело удержать лидерство, несмотря на все опасения инвесторов по поводу того, к каким последствиям может привести выход страны из состава ЕС (Brexit).
В отчете Forbes отмечено, что Великобритания оказалась единственной страной, которая при ранжировании участников рейтинга не опустилась ниже 30-го места (в список Forbes включено 161 государство) ни по одному из 15 использовавшихся при расчете показателей (защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т.д.).
Второе место в обновленном рейтинге заняла Швеция, сумевшая обойти Новую Зеландию, которая брала ”серебро” в течение предыдущих трех лет, и Нидерланды. На третье место поднялся Гонконг, годом ранее занимавший только шестое место.
Кроме того, в десятку лучших стран для ведения бизнеса вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Хуже всего бизнесменам, судя по рейтингу Forbes, приходится в Центральноафриканской республике, Конго, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее и Чаде.
Россия в обновленном рейтинге заняла 55-е место, что на три позиции выше, чем годом ранее. В то же время США опустились на пять позиций, с 12-го на 17-е место.
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