Forbes назвал 25 самых богатых женщин России

Богатейшей женщиной России остается Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management, состояние которой составляет $1 млрд, сообщает Forbes.

По подсчетам его экспертов, по сравнению с прошлым годом за год состояние Батуриной сократилось на $100 млн, что, однако, не помешало ей остаться единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира (1940-е место), передает РБК.

Несмотря на уменьшение капиталов Батуриной, совокупное состояние 25 самых богатых россиянок, по оценке Forbes, выросло за год на 25% и составляет сейчас $7,3 млрд.

В 2017 году в топ-25 вернулись бывшая совладелица сети ”Пятерочка” Татьяна Франус, состояние которой Forbes оценивает в $100 млн (25-е место), и зампред правления НОВАТЭКа Татьяна Кузнецова ($400 млн, 7-е место). В то же время сразу шесть дам вошли в число лидеров впервые за всю историю рейтинга, при этом в Forbes отметили, что если в 2016 году многие дебютантки рейтинга оказались в списке богатейших женщин России благодаря разводам с состоятельными супругами, то нынешние новички — члены семей или ближайшего окружения участников списка Forbes.

В 2017 году в топ-25 богатейших женщин России впервые вошли супруга экс-губернатора Тульской области Ольга Груздева (владеет миноритарным пакетом акций компании ”Модный континент”, ее состояние Forbes оценивает в $200 млн, 13-е место), дочь миллиардера Геннадия Тимченко и невестка гендиректора ”Совкомфлота” Ксения Франк ($200 млн, 14-е место), вдова основателя Промышленно-металлургического холдинга Бориса Зубицкого Галина Зубицкая, владеющая частью акций ПМХ ($150 млн, 19-е место), Лариса Алекперова ($120 млн, 21-е место, Лариса владеет небольшим пакетом акций ЛУКОЙЛа, примерно четверть капитала которого принадлежит ее мужу Вагиту Алекперову) и совладелец группы ”Продо”, одна из топ-менеджеров в команде миллиардера Романа Абрамовича Ирина Панченко ($100 млн, 24-е место).

Кроме того, в топ-25 впервые вошла гендиректор компании ”Лучано” и супруга главы Татарстана Гульсина Минниханова ($100 млн, 23-е место), которую Forbes ранее назвал самой богатой женой госслужащего в России.

Как и ранее, в списке богатейших женщин России оказались бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева ($600 млн, сохранила за собой второе место), глава совета директоров Группы компаний С7 Наталия Филева ($600 млн, поднялась на 3-е место), гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн, 5-е место), Ирина Абрамович ($300 млн, 10-е место), президент группы InfoWatch Наталья Касперская ($270 млн, 11-е место), теннисистка Мария Шарапова ($160 млн, 17-е место) и другие.

Методика составления рейтинга основана на оценке состояния каждой участницы — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.