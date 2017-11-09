Фонд: расширение парковочных мест уменьшает количество аварий

Согласно результатам анализа, проведенного Эстонским фондом дорожного страхования (ЭФДС), в этом году на площадках с более широкой разметкой парковочных мест при торговых центрах уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий в среднем на одну четверть по сравнению с прошлым годом.

При этом на территории торговых центров со старой узкой разметкой парковочных мест количество аварий только возрастает, сообщает фонд посредством пресс-релиза.

По словам председателя правления ЭФДС Марта Йессе, сотрудничество с Таллиннским транспортным департаментом ради повышения уровня безопасности на автостоянках ведется успешно. ”Мы выявили не соответствующие требованиям парковочные места при торговых центрах и информировали об этом владельцев этих автостоянок. В текущем году многие торговые центры уже привели прилегающие парковочные места в соответствие требованиям, например: Kristiine Keskus, Mustamäe Keskus, Mustika Ostukeskus и Rocca al Mare Kaubanduskeskus в Таллинне и Lõunakeskus в Тарту”, отметил Март Йессе и добавил, что некоторые торговые центры отказались менять разметку парковочных мест.

Только с мая по сентябрь этого года на территории крупных торговых центров случилось на 4% меньше дорожно-транспортных происшествий по сравнению с тем же периодом прошлого года.

”Впервые за многие годы общее количество аварий у торговых центров уменьшилось. Ранее количество аварий на территории торговых центров возрастало интенсивнее, чем среднее число связанных с дорожно-транспортными происшествиями страховых случаев по всей Эстонии”, — сказала руководитель отдела геоинфосистем в ЭФДС Юлли Рейметс.

”Созданные около десяти лет назад парковочные места не соответствуют сегодняшним потребностям. Мы будем продолжать вести разъяснительную работу для того, чтобы все торговые центры расширили разметку своих парковочных мест согласно современным требованиям и эти автостоянки стали безопаснее”, — добавила Юлли Рейметс.