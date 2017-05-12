Фонд помощи больным раком выставит платья известных женщин на благотворительный аукцион

Ану Ансип, Тийна Паэт, Май Паллинг, Лийна Рандъярв, Астрид Нылвак, Виктория Ладынская и Рийна Сольман пожертвовали фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) свои дорогие дизайнерские платья. В рамках проходящей в эти выходные выставки Ilu Sõnum 2017 фонд выставит платья на благотворительный аукцион, доход от которого будет передан на лечение онкобольных, значится в пресс-релизе.

”Аукцион по продаже вечерних платьев мы проводим второй год подряд, — сказала исполнительный директор Kingitud elu Катрин Кууcемяэ. — Это великолепная возможность приобрести блистательные творения лучших эстонских модельеров — для разнообразия или какого-либо важного события, например, выпускного. Кроме того, покупкой красивого предмета одежды вы поможете людям в их тяжелой борьбе за жизнь”.

Лоты аукциона — платья, созданные такими известными эстонскими модельерами, как Леэ Рейнула, Арне Нийт, Альдо Ярвсоо, Эне-Лийс Семпер, Лийзи Ээсмаа, Диана Денисова, Кетлин Бахманн-Пыльдроос, Рийна Пыльдроос и Кристина Вийрпалу.

Первые аукционы начались вчера на сайте фонда и на его странице в Facebook. Ставки принимаются на странице фонда в Facebook, по адресу info@kingitudelu.ee или на выставке Ilu Sõnum 2017. Сегодня появится несколько новых лотов.

Платья будут представлены в эту пятницу (15:30-15:45), субботу (11:00-11:30) и воскресенье (11:00-11:30) на мероприятии Ilu Sõnum 2017, сцена в холле С, выставочный центр Eesti Näitused.

В течение всех трех дней выставки платья можно посмотреть и примерить в боксе фонда (холл D, место M-007), который Kingitud elu делит с модельером Ханной Корсар. В этом же боксе в эти же дни можно делать ставки в режиме реального времени, а также пожертвования для онкобольных (наличными или банковской карточкой).

В этом году фонд Kingitud elu выделил около 180 000 евро на лечение почти 30 человек, самый младший из которых — пятилетний Таурис.

С лотами аукциона можно ознакомиться здесь.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud Elu (http://www.kingitudelu.ee/) основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янек Мягги. В пределах собираемых пожертвований фонд возмещает расходы на лечение пациентам, которым Больничная касса не компенсирует стоимость лекарств. Деньги поступают из полученных организацией пожертвований. В совет фонда, который решает, кому будет оказана помощь, входят онкологи д-р Пеэтер Падрик, д-р Хеле Эвераус, д-р Кристийна Оямаа, д-р Кадри Путник, доцент кафедры гематологии Тартуского университета д-р Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп, а также PR-специалист Янек Мягги.