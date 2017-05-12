12.05.2017, 07:30

Фонд помощи больным раком выставит платья известных женщин на благотворительный аукцион

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Фонд помощи больным раком выставит платья известных женщин на благотворительный аукцион
Karin Kaljuläte

Ану Ансип, Тийна Паэт, Май Паллинг, Лийна Рандъярв, Астрид Нылвак, Виктория Ладынская и Рийна Сольман пожертвовали фонду помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) свои дорогие дизайнерские платья. В рамках проходящей в эти выходные выставки Ilu Sõnum 2017 фонд выставит платья на благотворительный аукцион, доход от которого будет передан на лечение онкобольных, значится в пресс-релизе.

”Аукцион по продаже вечерних платьев мы проводим второй год подряд, — сказала исполнительный директор Kingitud elu Катрин Кууcемяэ. — Это великолепная возможность приобрести блистательные творения лучших эстонских модельеров — для разнообразия или какого-либо важного события, например, выпускного. Кроме того, покупкой красивого предмета одежды вы поможете людям в их тяжелой борьбе за жизнь”.

Лоты аукциона — платья, созданные такими известными эстонскими модельерами, как Леэ Рейнула, Арне Нийт, Альдо Ярвсоо, Эне-Лийс Семпер, Лийзи Ээсмаа, Диана Денисова, Кетлин Бахманн-Пыльдроос, Рийна Пыльдроос и Кристина Вийрпалу.

Первые аукционы начались вчера на сайте фонда и на его странице в Facebook. Ставки принимаются на странице фонда в Facebook, по адресу info@kingitudelu.ee или на выставке Ilu Sõnum 2017. Сегодня появится несколько новых лотов.

Платья будут представлены в эту пятницу (15:30-15:45), субботу (11:00-11:30) и воскресенье (11:00-11:30) на мероприятии Ilu Sõnum 2017, сцена в холле С, выставочный центр Eesti Näitused.

В течение всех трех дней выставки платья можно посмотреть и примерить в боксе фонда (холл D, место M-007), который Kingitud elu делит с модельером Ханной Корсар. В этом же боксе в эти же дни можно делать ставки в режиме реального времени, а также пожертвования для онкобольных (наличными или банковской карточкой).

В этом году фонд Kingitud elu выделил около 180 000 евро на лечение почти 30 человек, самый младший из которых — пятилетний Таурис.

С лотами аукциона можно ознакомиться здесь.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud Elu (http://www.kingitudelu.ee/) основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янек Мягги. В пределах собираемых пожертвований фонд возмещает расходы на лечение пациентам, которым Больничная касса не компенсирует стоимость лекарств. Деньги поступают из полученных организацией пожертвований. В совет фонда, который решает, кому будет оказана помощь, входят онкологи д-р Пеэтер Падрик, д-р Хеле Эвераус, д-р Кристийна Оямаа, д-р Кадри Путник, доцент кафедры гематологии Тартуского университета д-р Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп, а также PR-специалист Янек Мягги.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии