Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” вернет часть денег из Латвии

В июле в рамках акции ”Вернем часть денег из Латвии!” волонтеры фонда будут собирать пожертвования возле крупных алкогольных супермаркетов в Валка и Айнажи. Цель состоит в том, чтобы вернуть в Эстонию хотя бы часть денег, которые, к сожалению, утекают в соседнюю страну.
После резкого повышения акциза на алкоголь многие эстонцы отправляются за покупками в Латвию. Эстонские производители алкоголя прогнозируют, что в текущем году госбюджет недополучит более 100 миллионов евро алкогольного акциза. Министерство финансов немного более оптимистично в своем весеннем прогнозе, полагая, что потеря составит 46 миллионов евро.
”Если налоги не поступают, государство не может делать соответствующие расходы. Это, в частности, расходы на социальный сектор, например, на здоровье людей. Фонд лечения рака не может просто наблюдать за этим. Поэтому мы засучили рукава и возвращаем часть денег из Латвии обратно. Они нужны людям Эстонии!”, — сообщил руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу.
Акция ”Вернем часть денег из Латвии!” имеет несколько аспектов.