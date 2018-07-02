Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” вернет часть денег из Латвии

Во первых, в июле в часы пик, то есть по пятницам и субботам волонтеры фонда будут собирать пожертвования в магазинах SuperAlko в Айнажи и Валка. Уже завтра, 30 июня, состоится первый день сборов, в который волонтеры фонда после обеда начнут работу в Валка.

Во-вторых, в то же время волонтеры фонда будут способствовать сохранению народного здоровья, поскольку у дверей алкогольного магазина соберут часть денег, которая иначе пошла бы на выпивку. Последние исследования показали, что употребление алкоголя в Эстонии немного выросло, и фонд хочет переломить эту тенденцию.

В-третьих, фонд приглашает всех жителей Эстонии, отправляющихся за покупками в Латвию, пожертвовать часть сэкономленных денег на поддержку раковых больных. Хорошим примером стали организаторы прошедшей 24 февраля акции протеста ”Налоги в Латвию!”, которые пожертвовали на лечение больных раком 800 евро. В пояснении к пожертвованию просим написать ”Латвия”.

В-четвертых, фонд приглашает всех работников суперминистерства, депутатов парламента и членов правительства в относительно свободный летний период вложить в эту акцию свое время и энергию, помогая собирать пожертвования в Латвии. На этой неделе фонд отправит соответствующее приглашение в суперминистерство и парламент.

В-пятых, акцию фонда лечения рака в Латвии поддержит и компания-владелец магазинов SuperAlko — фирма Aldar Eesti, которая вкладывает часть полученной в Латвии прибыли в поддержку деятельности фонда лечения рака.

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” в этом году проспонсировал лечение 150 человек и собрал в качестве пожертвований более 1,2 миллиона евро.