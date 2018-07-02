02.07.2018, 07:40

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” вернет часть денег из Латвии


rus.delfi.ee
EST
SDE valimispidu
Foto: Ilmar Saabas

В июле в рамках акции ”Вернем часть денег из Латвии!” волонтеры фонда будут собирать пожертвования возле крупных алкогольных супермаркетов в Валка и Айнажи. Цель состоит в том, чтобы вернуть в Эстонию хотя бы часть денег, которые, к сожалению, утекают в соседнюю страну.

После резкого повышения акциза на алкоголь многие эстонцы отправляются за покупками в Латвию. Эстонские производители алкоголя прогнозируют, что в текущем году госбюджет недополучит более 100 миллионов евро алкогольного акциза. Министерство финансов немного более оптимистично в своем весеннем прогнозе, полагая, что потеря составит 46 миллионов евро.

”Если налоги не поступают, государство не может делать соответствующие расходы. Это, в частности, расходы на социальный сектор, например, на здоровье людей. Фонд лечения рака не может просто наблюдать за этим. Поэтому мы засучили рукава и возвращаем часть денег из Латвии обратно. Они нужны людям Эстонии!”, — сообщил руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизньТойво Тянавсуу.

Акция ”Вернем часть денег из Латвии!” имеет несколько аспектов.

Во первых, в июле в часы пик, то есть по пятницам и субботам волонтеры фонда будут собирать пожертвования в магазинах SuperAlko в Айнажи и Валка. Уже завтра, 30 июня, состоится первый день сборов, в который волонтеры фонда после обеда начнут работу в Валка.

Во-вторых, в то же время волонтеры фонда будут способствовать сохранению народного здоровья, поскольку у дверей алкогольного магазина соберут часть денег, которая иначе пошла бы на выпивку. Последние исследования показали, что употребление алкоголя в Эстонии немного выросло, и фонд хочет переломить эту тенденцию.

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В-третьих, фонд приглашает всех жителей Эстонии, отправляющихся за покупками в Латвию, пожертвовать часть сэкономленных денег на поддержку раковых больных. Хорошим примером стали организаторы прошедшей 24 февраля акции протеста ”Налоги в Латвию!”, которые пожертвовали на лечение больных раком 800 евро. В пояснении к пожертвованию просим написать ”Латвия”.

В-четвертых, фонд приглашает всех работников суперминистерства, депутатов парламента и членов правительства в относительно свободный летний период вложить в эту акцию свое время и энергию, помогая собирать пожертвования в Латвии. На этой неделе фонд отправит соответствующее приглашение в суперминистерство и парламент.

В-пятых, акцию фонда лечения рака в Латвии поддержит и компания-владелец магазинов SuperAlko — фирма Aldar Eesti, которая вкладывает часть полученной в Латвии прибыли в поддержку деятельности фонда лечения рака.

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” в этом году проспонсировал лечение 150 человек и собрал в качестве пожертвований более 1,2 миллиона евро.

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