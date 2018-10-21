Фонд: эстонская молодежь знает как обращаться с деньгами, но применять эти знания на практике не спешит

Темами дня станут денежная грамотность, опасности цифрового мира и основные правила функционирования рынка труда. Также большое внимание будет уделено отношениям между людьми и работе в команде.

По словам директора по развитию SEB и руководителя комиссии Союза банков по финансовому образованию Кай Кутсар, различные исследования доказывают: у эстонской молодежи имеются хорошие теоретические знания о том, как разумно распоряжаться своими карманными деньгами. ”Однако зачастую молодые люди не готовы пользоваться этими знаниями на практике, и поэтому воскресный мастер-класс по денежной грамотности уделит особое внимание практическим советам по тому, как грамотно управлять своими денежными делами на пороге вступления в самостоятельную жизнь”, — прокомментировала Кутсар.

День карьеры адресован молодым людям — стипендиатам Благотворительного фонда SEB. В их числе — не только начинающие, но и продолжающие обучение молодые люди, проживающие в приютах, под опекой родственников или в патронатных семьях. Стипендию получают также молодые родители, которые обзавелись потомством до своего 19-го дня рождения. Фонд поддерживает молодых людей, внося за них плату за обучение, приобретая средства для обучения, поддерживая в части повседневных расходов во время учебы, а за молодых родителей также вносится оплата места в детском саду.