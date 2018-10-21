21.10.2018, 09:25

Фонд: эстонская молодежь знает как обращаться с деньгами, но применять эти знания на практике не спешит

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

В воскресенье, 21 октября, Благотворительный фонд SEB проведет день карьеры для молодых людей, не имеющих поддержки от своей семьи.

Темами дня станут денежная грамотность, опасности цифрового мира и основные правила функционирования рынка труда. Также большое внимание будет уделено отношениям между людьми и работе в команде.

По словам директора по развитию SEB и руководителя комиссии Союза банков по финансовому образованию Кай Кутсар, различные исследования доказывают: у эстонской молодежи имеются хорошие теоретические знания о том, как разумно распоряжаться своими карманными деньгами. ”Однако зачастую молодые люди не готовы пользоваться этими знаниями на практике, и поэтому воскресный мастер-класс по денежной грамотности уделит особое внимание практическим советам по тому, как грамотно управлять своими денежными делами на пороге вступления в самостоятельную жизнь”, — прокомментировала Кутсар.

День карьеры адресован молодым людям — стипендиатам Благотворительного фонда SEB. В их числе — не только начинающие, но и продолжающие обучение молодые люди, проживающие в приютах, под опекой родственников или в патронатных семьях. Стипендию получают также молодые родители, которые обзавелись потомством до своего 19-го дня рождения. Фонд поддерживает молодых людей, внося за них плату за обучение, приобретая средства для обучения, поддерживая в части повседневных расходов во время учебы, а за молодых родителей также вносится оплата места в детском саду.

В качестве введения в день карьеры в воскресенье выступит преподаватель по теме отношений в паре PREPЭна Соодла, которая выступит с докладом на тему: ”Мои отношения в моих руках”. Руководитель по подбору персонала и коммуникациям Noored Kooli SA Анника Ряйм расскажет молодым людям об их роли в поиске подходящей работы. Знаниями на тему денег с молодыми людьми поделится директор по развитию бизнес-направления SEBКай Кутсар, которая расскажет о том, как разумно согласовать свои финансовые возможности с личным бюджетом. Руководитель защиты информации в электронных каналах SEB в Прибалтике Хейго Тарк объяснит, как и с помощью каких средств работает цифровая подпись. Маарья Кулдъярв из Департамента социального обеспечения и Айве Макко из MTÜ Suunatuli поделятся с молодыми людьми информацией об услугах поддержки. Пиллери Теэсалу, занимающийся подводной фотографией, завершит день рассказом о том, что представляет собой подводная фотография и сложно ли фотографировать под водой.

В 2018 году Благотворительный фонд выдаст учебные стипендии на общую сумму 50 000 евро.

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