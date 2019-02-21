Фонд дорожного страхования: в минувшем году средний годовой платеж по дорожному страхованию составил 142 евро



По словам руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, прошлый год стал рекордным как в хорошем, так и в плохом смысле, поскольку число застрахованных транспортных средств, поступление страховых платежей, средний страховой платеж, однако, к сожалению, также средняя сумма ущерба, достигли такого уровня, какой не наблюдался уже многие годы. ”В качестве положительного момента можно выделить уменьшение количества произошедших случаев дорожного страхования на один процент, что было обусловлено, прежде всего, уменьшением количества ущербов, причиненных на парковках”, — сказал Йессе.

”Страховщики более семи лет зарабатывали прибыль с дорожного страхования. Это положительный момент, который ослабляет дальнейшее давление на цены, обуславливающее их рост. Поскольку средний ущерб растет вместе с повышением уровня жизни. Поэтому единственный способ уменьшить дальнейший рост цен на дорожное страхование — это снижение количества дорожно-транспортных происшествий”, — отметил Йессе. — ”С этой целью ФДС ведет сотрудничество с самоуправлениями и государственными учреждениями. Вместе с тем, каждый участник дорожного движения может проявлять бо́льшую осторожность во время дорожного движения, тем самым делая дорожное движение более безопасным”, — подчеркнул Йессе.