15.05.2018, 07:50

Фонд дорожного страхования и EuroPark борются за уменьшение числа транспортных средств без страховки

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Rocca al Mare keskus
Rocca al Mare keskusFoto: Andres Putting

В апреле Эстонский фонд дорожного страхования и EuroPark приступили к сотрудничеству с целью уменьшения количества транспортных средств без договоров дорожного страхования на дорогах Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

В течение последнего месяца Эстонский фонд дорожного страхования проверил наличие дорожного страхования у 45 000 транспортных средств на стоянках EuroPark. Было обнаружено 950 транспортных средств без текущих договоров дорожного страхования. Эстонский фонд дорожного страхования разослал владельцам этих незастрахованных транспортных средств напоминания. В результате 330 владельцев (35% получателей заказного письма) заключили договоры дорожного страхования.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, пилотный проект в очередной раз доказал, что люди в большинстве своем являются законопослушными — просто иногда они забывают оформить дорожное страхование. ”Результаты пилотного проекта подтвердили наши предварительные расчеты — лишь два процента водителей пользуются транспортными средствами без дорожного страхования. Такое поведение представляет значительный риск и для самого водителя, поскольку при нанесении ущерба ему придется возместить таковой полностью”, пояснил Лаури Потсепп.

Исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен считает, что проект оказался очень успешным, поскольку он позволил напомнить владельцам транспортных средств о необходимости дорожного страхования. ”В контексте данного проекта мы в EuroPark были в первую очередь заинтересованы в защите своих клиентов от неприятных последствий езды без страховки”, отметил Кароль Кованен.

Дорожное страхование является обязательным. Полиция может оштрафовать водителя незастрахованного транспортного средства. Если использование незастрахованного транспортного средства приведет к нанесению ущерба, этот ущерб возместит Эстонский фонд дорожного страхования или страховщик, с которым был заключен последний договор дорожного страхования, причем затем владелец, ответственный пользователь или водитель незастрахованного транспортного средства будет обязан возместить соответствующую сумму.

Договор дорожного страхования не нужно заключать в течение 12 месяцев после прекращения действия договора при условии, что в это время транспортное средство не участвует в дорожном движении и не используется таким образом, что это может обусловить наступление страхового случая.

ТОП

При использовании транспортного средства следует немедленно заключить договор дорожного страхования со страховым обществом. Подходящего страховщика удобно выбрать при помощи онлайн-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования, см. www.lkf.ee/kalkulaator.

Владелец автомобиля также может легко проверить действие дорожного страхования, сделав запрос на сайте Эстонского фонда дорожного страхования, см. www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах

15.05.2018
Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сегодня пройдет торжественное открытие Крымского моста

15.05.2018
Сегодня, 15 мая, состоится торжественное открытие Крымского моста, который соединит материковую часть России с полуостровом через Керченский пролив. Мост длиной 19 километров станет самым протяженным не только в России, но и во всей Европе.
Подробнее

Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался

15.05.2018
На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя.
Подробнее

Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

14.05.2018
Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.
Подробнее

Ведьма Алиса о скандале вокруг Игоря Манга: ну старый перверт, ну и что? Тоже все старыми первертами будем

14.05.2018
Победительница второго сезона эстонской ”Битвы экстрасенсов” Алиса Верде дала Delfi большое интервью о себе и своих взглядах на жизнь. В виду последних событий вокруг астролога Игоря Манга, которого клиентки обвиняют в систематических домогательствах, мы спросили Алису ее мнение об этом вопросе.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Духовник Путина" стал митрополитом. Это открывает ему путь к патриаршеству

15.05.2018
Один из самых известных деятелей православной церкви, глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) получил новую должность - митрополита Псковского и Парховского. Это повышение даст ему формальное право в будущем выдвигаться на пост патриарха.
Подробнее