Фонд дорожного страхования и EuroPark борются за уменьшение числа транспортных средств без страховки

Исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен считает, что проект оказался очень успешным, поскольку он позволил напомнить владельцам транспортных средств о необходимости дорожного страхования. ”В контексте данного проекта мы в EuroPark были в первую очередь заинтересованы в защите своих клиентов от неприятных последствий езды без страховки”, отметил Кароль Кованен.

Дорожное страхование является обязательным. Полиция может оштрафовать водителя незастрахованного транспортного средства. Если использование незастрахованного транспортного средства приведет к нанесению ущерба, этот ущерб возместит Эстонский фонд дорожного страхования или страховщик, с которым был заключен последний договор дорожного страхования, причем затем владелец, ответственный пользователь или водитель незастрахованного транспортного средства будет обязан возместить соответствующую сумму.

Договор дорожного страхования не нужно заключать в течение 12 месяцев после прекращения действия договора при условии, что в это время транспортное средство не участвует в дорожном движении и не используется таким образом, что это может обусловить наступление страхового случая.

При использовании транспортного средства следует немедленно заключить договор дорожного страхования со страховым обществом. Подходящего страховщика удобно выбрать при помощи онлайн-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования, см. www.lkf.ee/kalkulaator.

Владелец автомобиля также может легко проверить действие дорожного страхования, сделав запрос на сайте Эстонского фонда дорожного страхования, см. www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.