Фонд дорожного страхования и EuroPark борются за уменьшение числа транспортных средств без страховки

В апреле Эстонский фонд дорожного страхования и EuroPark приступили к сотрудничеству с целью уменьшения количества транспортных средств без договоров дорожного страхования на дорогах Эстонии, сообщается в пресс-релизе.
В течение последнего месяца Эстонский фонд дорожного страхования проверил наличие дорожного страхования у 45 000 транспортных средств на стоянках EuroPark. Было обнаружено 950 транспортных средств без текущих договоров дорожного страхования. Эстонский фонд дорожного страхования разослал владельцам этих незастрахованных транспортных средств напоминания. В результате 330 владельцев (35% получателей заказного письма) заключили договоры дорожного страхования.
По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, пилотный проект в очередной раз доказал, что люди в большинстве своем являются законопослушными — просто иногда они забывают оформить дорожное страхование. ”Результаты пилотного проекта подтвердили наши предварительные расчеты — лишь два процента водителей пользуются транспортными средствами без дорожного страхования. Такое поведение представляет значительный риск и для самого водителя, поскольку при нанесении ущерба ему придется возместить таковой полностью”, пояснил Лаури Потсепп.