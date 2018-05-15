15.05.2018, 07:50

Фонд дорожного страхования и EuroPark борются за уменьшение числа транспортных средств без страховки

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Rocca al Mare keskus
Rocca al Mare keskusFoto: Andres Putting

В апреле Эстонский фонд дорожного страхования и EuroPark приступили к сотрудничеству с целью уменьшения количества транспортных средств без договоров дорожного страхования на дорогах Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

В течение последнего месяца Эстонский фонд дорожного страхования проверил наличие дорожного страхования у 45 000 транспортных средств на стоянках EuroPark. Было обнаружено 950 транспортных средств без текущих договоров дорожного страхования. Эстонский фонд дорожного страхования разослал владельцам этих незастрахованных транспортных средств напоминания. В результате 330 владельцев (35% получателей заказного письма) заключили договоры дорожного страхования.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, пилотный проект в очередной раз доказал, что люди в большинстве своем являются законопослушными — просто иногда они забывают оформить дорожное страхование. ”Результаты пилотного проекта подтвердили наши предварительные расчеты — лишь два процента водителей пользуются транспортными средствами без дорожного страхования. Такое поведение представляет значительный риск и для самого водителя, поскольку при нанесении ущерба ему придется возместить таковой полностью”, пояснил Лаури Потсепп.

Исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен считает, что проект оказался очень успешным, поскольку он позволил напомнить владельцам транспортных средств о необходимости дорожного страхования. ”В контексте данного проекта мы в EuroPark были в первую очередь заинтересованы в защите своих клиентов от неприятных последствий езды без страховки”, отметил Кароль Кованен.

Дорожное страхование является обязательным. Полиция может оштрафовать водителя незастрахованного транспортного средства. Если использование незастрахованного транспортного средства приведет к нанесению ущерба, этот ущерб возместит Эстонский фонд дорожного страхования или страховщик, с которым был заключен последний договор дорожного страхования, причем затем владелец, ответственный пользователь или водитель незастрахованного транспортного средства будет обязан возместить соответствующую сумму.

Договор дорожного страхования не нужно заключать в течение 12 месяцев после прекращения действия договора при условии, что в это время транспортное средство не участвует в дорожном движении и не используется таким образом, что это может обусловить наступление страхового случая.

ТОП

При использовании транспортного средства следует немедленно заключить договор дорожного страхования со страховым обществом. Подходящего страховщика удобно выбрать при помощи онлайн-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования, см. www.lkf.ee/kalkulaator.

Владелец автомобиля также может легко проверить действие дорожного страхования, сделав запрос на сайте Эстонского фонда дорожного страхования, см. www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах

15.05.2018
Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался

15.05.2018
На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €

Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

14.05.2018
Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ведьма Алиса о скандале вокруг Игоря Манга: ну старый перверт, ну и что? Тоже все старыми первертами будем

14.05.2018
Победительница второго сезона эстонской ”Битвы экстрасенсов” Алиса Верде дала Delfi большое интервью о себе и своих взглядах на жизнь. В виду последних событий вокруг астролога Игоря Манга, которого клиентки обвиняют в систематических домогательствах, мы спросили Алису ее мнение об этом вопросе.
Подробнее


Молодую маму оставили за бортом сборной Эстонии

15.05.2018
Тренерский совет Фехтовального союза назвал состав женской сборной Эстонии для выступления на чемпионатах Европы и мира. К главным старта сезона готовятся те же шпажистки, которые летом прошлого года выиграли золотые медали чемпионата мира - Юлия Беляева, Кристина Кууск, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Духовник Путина" стал митрополитом. Это открывает ему путь к патриаршеству

15.05.2018
Один из самых известных деятелей православной церкви, глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) получил новую должность - митрополита Псковского и Парховского. Это повышение даст ему формальное право в будущем выдвигаться на пост патриарха.
Подробнее