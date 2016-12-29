Розничные сети заказывают упакованный со своей торговой маркой товар у эстонской фирмы, которая сама продает этот же товар дороже.

Новых торговых марок в магазинах все прибавляется, пишет Eesti Päevaleht. Но иногда один и тот же товар может иметь упаковку с разным внешним видом и торговой маркой. Чаще всего это встречается в случае товаров своей марки розничных сетей, которые во все большем ассортименте простираются на прилавках, конкурируя с равноценными, но более дорогими упаковками самих производителей.

Например, у Rimi 166 входящих в ассортимент товаров своей марки продуктов, которые изготавливают в Эстонии. В ассортименте молочные, хлебобулочные, яичные, творожные и рыбные продукты, вода, сыр, масло и слабый алкоголь.

"Молоко Alpenrose производит для нас молочное предприятие Farmi", — сказала специалист по внутренней коммуникации Rimi Моника Кальюсаар. В ассортименте Alpenrose есть и другие популярные молочные продукты, такие как сметана и сливки для кофе и взбивания.

Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman

Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman





Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman





Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman





Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman





Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman

Помимо товаров своей марки, фокусы с продажей одного и того же товара можно заметить и в случае, когда производитель создал для своего товара несколько торговых марок. Цель в том, чтобы дойти до как можно более широкого круга потребителей. Вкус продукта могут немного изменить, но его основная часть не меняется, только упаковка варьируется. Особенно много это можно увидеть в случае слабого алкоголя. В ассортименте пива есть напитки, которые по вкусу почти не отличаются.

По словам ассистента по маркетингу AS Viru Õlu Кайре Умалас, все их продукты торговой марки Puls уникальны и у каждого продукта свой выработанный рецепт.

"Несмотря на то, что мы используем в разных продуктах частично одно и тоже сырье, эти продукты нельзя назвать одинаковыми", — говорит Умалас, но добавляет, что база у пива зачастую одна и та же. Она признает, что потребитель все-таки не может отличить вкус.

"Мы продавали один и тот же товар под разными именами, и это осознанный выбор. Например, Puls Vaskne и Puls Lihavõtte — одно и то же пиво, но по случаю Пасхи мы сделали для небольшой партии тематическое оформление", — отмечает Умалас. Разные потребители ценят различный внешний вид.

Один и тот же, но не один и тот же

Директор по маркетингу Balti Veski AS Хейкки Пыхи заверяет, что их предприятие производит и продает все свои продукты под торговой маркой Veski Mati. Исключение составляют только товары Lotte, два из которых — хлопья из четырех злаков быстрого приготовления и овсяные хлопья быстрого приготовления — продаются в упаковке обеих торговых марок.

Из продукции Saku Õlletehas можно выделить, например, изготавливаемое для продуктовых магазинов Grossi светлое пиво Elektra, которое на самом деле более или менее Saku Pilsner.

Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman

Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman





Erinev bränd/pakend, sama sisu Foto: Madis Veltman

Директор по продажам Saku Яан Хярм заверяет, что каждый рецепт зависит от желания клиента и договоренности. "Основой вкусовых качеств продукта по специальному заказу служит какая-то конкретная продукция нашего завода, но в то же время он может быть с несколько отличающимся от обычного продукта рецептом", — поясняет он. Но курьезно то, что в магазине Grossi на полке стоят рядом Saku Pilsner и Grossi Elektra, с разницей в цене в 31 цент в пользу Elektra.