Новых торговых марок в магазинах все прибавляется, пишет Eesti Päevaleht. Но иногда один и тот же товар может иметь упаковку с разным внешним видом и торговой маркой. Чаще всего это встречается в случае товаров своей марки розничных сетей, которые во все большем ассортименте простираются на прилавках, конкурируя с равноценными, но более дорогими упаковками самих производителей.
Например, у Rimi 166 входящих в ассортимент товаров своей марки продуктов, которые изготавливают в Эстонии. В ассортименте молочные, хлебобулочные, яичные, творожные и рыбные продукты, вода, сыр, масло и слабый алкоголь.
"Молоко Alpenrose производит для нас молочное предприятие Farmi", — сказала специалист по внутренней коммуникации Rimi Моника Кальюсаар. В ассортименте Alpenrose есть и другие популярные молочные продукты, такие как сметана и сливки для кофе и взбивания.
Помимо товаров своей марки, фокусы с продажей одного и того же товара можно заметить и в случае, когда производитель создал для своего товара несколько торговых марок. Цель в том, чтобы дойти до как можно более широкого круга потребителей. Вкус продукта могут немного изменить, но его основная часть не меняется, только упаковка варьируется. Особенно много это можно увидеть в случае слабого алкоголя. В ассортименте пива есть напитки, которые по вкусу почти не отличаются.
По словам ассистента по маркетингу AS Viru Õlu Кайре Умалас, все их продукты торговой марки Puls уникальны и у каждого продукта свой выработанный рецепт.
"Несмотря на то, что мы используем в разных продуктах частично одно и тоже сырье, эти продукты нельзя назвать одинаковыми", — говорит Умалас, но добавляет, что база у пива зачастую одна и та же. Она признает, что потребитель все-таки не может отличить вкус.
"Мы продавали один и тот же товар под разными именами, и это осознанный выбор. Например, Puls Vaskne и Puls Lihavõtte — одно и то же пиво, но по случаю Пасхи мы сделали для небольшой партии тематическое оформление", — отмечает Умалас. Разные потребители ценят различный внешний вид.
Один и тот же, но не один и тот же
Директор по маркетингу Balti Veski AS Хейкки Пыхи заверяет, что их предприятие производит и продает все свои продукты под торговой маркой Veski Mati. Исключение составляют только товары Lotte, два из которых — хлопья из четырех злаков быстрого приготовления и овсяные хлопья быстрого приготовления — продаются в упаковке обеих торговых марок.
Из продукции Saku Õlletehas можно выделить, например, изготавливаемое для продуктовых магазинов Grossi светлое пиво Elektra, которое на самом деле более или менее Saku Pilsner.
Директор по продажам Saku Яан Хярм заверяет, что каждый рецепт зависит от желания клиента и договоренности. "Основой вкусовых качеств продукта по специальному заказу служит какая-то конкретная продукция нашего завода, но в то же время он может быть с несколько отличающимся от обычного продукта рецептом", — поясняет он. Но курьезно то, что в магазине Grossi на полке стоят рядом Saku Pilsner и Grossi Elektra, с разницей в цене в 31 цент в пользу Elektra.