Fitch подтвердило рейтинг Эстонии на уровне А+

Рейтинговое агентство Fitch утвердило долгосрочный государственный рейтинг Эстонии на прежнем уровне A+ со стабильной перспективой.

По сообщению Fitch, рейтинг Эстонии поддерживают находящиеся в порядке государственные финансы, четкие макроэкономические рамки, членство в еврозоне и хороший уровень управления государством.

В этом году Fitch ожидает ускорения роста эстонской экономики до 2,3% и в 2018 году — до 2,8%. Ускоряющийся рост экономики поддерживают рост экономики главных торговых партнеров Эстонии, сильное частное потребление и более крупные инвестиции правительственного сектора, которые частично связаны с началом использования пособий Евросоюза.

Долговая нагрузка эстонского правительственного сектора составляла в конце прошлого года 9,5% от ВВП, что, по оценке Fitch, меньше одной пятой от медианы подобных стран. Нетто-позиция финансовых активов правительства сильна, достигая 43,5% от ВВП. Это в том числе 5,2% от ВВП ликвидных активов.

Качество и капитализация активов эстонских банков, по оценке агентства, в Эстонии хорошая.

По оценке Fitch, повышению рейтинга помогли бы стабильно хороший экономический рост и продолжающееся повышение среднего дохода. Угрозой для рейтинга могут быть события, которые ухудшают макроэкономическую и финансовую стабильность.