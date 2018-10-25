Фирменные кроссовки порвались после месяца эксплуатации. Продавец: обувь носили слишком небрежно и интенсивно

В конце мая клиент обратился в магазин с требованием о замене товара на равноценный.

Продавец в свою очередь заявил, что речь идет не о производственном дефекте, а о небрежной и слишком интенсивной эксплуатации. Потребитель отметил на это, что носил обувь как обычно, при этом даже не используя ее для занятий спортом. Сами кроссовки не были деформированы и практически не имели следов износа. Потребитель обратился в комиссию по потребительским спорам, которой продавец повторил свои аргументы.

Комиссия привлекла к решению вопроса эксперта, который пришел к выводу, что речь идет все же о производственном браке. Подтверждений тому, что обувь носилась слишком интенсивно и небрежно, он не нашел.

Таким образом, комиссия постановила, что ходатайство потребителя следует удовлетворить.