Фирменные кроссовки порвались после месяца эксплуатации. Продавец: обувь носили слишком небрежно и интенсивно

В апреле потребитель приобрел в фирменном магазине кроссовки стоимостью 34,95 евро. С апреля по середину мая он ежедневно носил их, пока не обнаружил, что один кроссовок порвался.
В конце мая клиент обратился в магазин с требованием о замене товара на равноценный.
Продавец в свою очередь заявил, что речь идет не о производственном дефекте, а о небрежной и слишком интенсивной эксплуатации. Потребитель отметил на это, что носил обувь как обычно, при этом даже не используя ее для занятий спортом. Сами кроссовки не были деформированы и практически не имели следов износа. Потребитель обратился в комиссию по потребительским спорам, которой продавец повторил свои аргументы.
Комиссия привлекла к решению вопроса эксперта, который пришел к выводу, что речь идет все же о производственном браке. Подтверждений тому, что обувь носилась слишком интенсивно и небрежно, он не нашел.
Таким образом, комиссия постановила, что ходатайство потребителя следует удовлетворить.