31.10.2018, 15:41

Фирме Луизы Рыйвас грозит удаление из Коммерческого регистра

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rus.delfi.ee
EST
Siim Kallas 70 juubel
Siim Kallas 70 juubelFoto: Jaanus Lensment

У фирмы супруги бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, певицы Луизы Рыйвас, которая также получила пособие от EAS, висит предупреждение об удалении, пишет Äripäev.

Три года назад Noodivõti OÜ привлекло внимание новостью, что Луиза Рыйвас, тогда она была Луизой Вярк, платила себе очень низкую зарплату, из-за чего через пару месяцев после выхода новости Рыйвас повысила свою зарплату, начав платить себе в среднем 500 евро в месяц.

Теперь у предприятия в Коммерческом регистре предупреждение об удалении, поскольку фирма несколько лет не предоставляла экономический отчет. В последний раз Рыйвас сделала это в 2015 году, когда доход от продаж предприятия составил 20 385 евро и год фирма завершила с убытком в 1824 евро.

Но Луиза Рыйвас полностью не завязала с предпринимательством, поскольку учредила этой весной предприятие Eesti Looduskosmeetika OÜ, которую Рыйвас создала для того, чтобы помочь производителю природной косметики Ingli Pai выйти на иностранные рынки.

Подробнее читайте в Äripäev.

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