Фирме Луизы Рыйвас грозит удаление из Коммерческого регистра

Три года назад Noodivõti OÜ привлекло внимание новостью, что Луиза Рыйвас, тогда она была Луизой Вярк, платила себе очень низкую зарплату, из-за чего через пару месяцев после выхода новости Рыйвас повысила свою зарплату, начав платить себе в среднем 500 евро в месяц.

Теперь у предприятия в Коммерческом регистре предупреждение об удалении, поскольку фирма несколько лет не предоставляла экономический отчет. В последний раз Рыйвас сделала это в 2015 году, когда доход от продаж предприятия составил 20 385 евро и год фирма завершила с убытком в 1824 евро.

Но Луиза Рыйвас полностью не завязала с предпринимательством, поскольку учредила этой весной предприятие Eesti Looduskosmeetika OÜ, которую Рыйвас создала для того, чтобы помочь производителю природной косметики Ingli Pai выйти на иностранные рынки.

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