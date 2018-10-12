12.10.2018, 09:57

Фирма Temptrans больше не будет обслуживать общественные линии Маарду-Таллинн

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rus.delfi.ee
EST 23
Temptrans
TemptransFoto: Rauno Volmar

Автобусная фирма Temptrans, по итогам состоявшегося конкурса, в ближайшем будущем более не будет обслуживать общественные линии между Таллинном и городом Маарду, пишет rus.err.ee.

Об этом в интервью ERR рассказал мэр Маарду Владимир Архипов. По его словам, сейчас за право обслуживать уже существующие линии 100 и 101, а также создаваемые — 102 и 103 — в суде борются фирмы Atko и Sebe. В то же время, что будет с коммерческими линиями фирмы Temptrans и в каком объеме они будут обслуживаться — пока не ясно.

Tallinn Hockey weekend
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