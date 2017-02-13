Фирма: рынок недвижимости премиум-класса в центре Таллинна продолжает расти

Рынок квартир премиум-класса в Таллинне расширяется благодаря нескольким привлекательным проектам. Согласно оценке сектора жилья премиум-класса, произведенной компанией Baltic Sotheby's International Realty, общий тренд на рынке ведет к дальнейшему росту цен на дорогие квартиры.

Согласно данным Земельного департамента, в центре Таллинна в IV квартале 2016 года было совершено 506 сделок купли-продажи квартир по средней стоимости 2 263 €/м². По сравнению с прошлым годом, число сделок купли-продажи квартир в центре выросло на 8%, а уровень цен, на радость владельцам, увеличился на целых 15%. В каждом квартале прошлого года в Старом городе производилось в среднем 20-23 сделки купли-продажи квартир. Средняя стоимость квартир в Старом городе составила 2600-2700 €/м², при этом иногда достигая 4200 €/м².

„Анализируя результаты последнего квартала в наиболее значимых люксовых проектах, в здании по адресу Кентманни, 6 и в резиденции Meerhof, по адресу Пирита тее, 26 было совершено незначительное количество сделок купли-продажи. При этом стоит отметить, что в списке квартир проекта Meerhof 2.0, в котором в прошлом году клиенты Baltic Sotheby's International Realty заключили целый ряд обязательственно-правовых договоров, общая сумма которых превысила 3 миллиона евро, каждый месяц отмечаются проданными 3-4 квартиры премиум-класса”, — рассказывает эксперт по продажам Baltic Sotheby's International Realty Елена Кузьменко.

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На сегодняшний день уже имеются несколько проектов, которые находятся на этапе строительства, но уже претендуют на звание недвижимости премиум-класса благодаря своему месторасположению и качеству. Стоит отметить квартирный дом по адресу Стаапли, 4, расположенный в разрабатываемом Merko и BLRT порту Ноблесснер. Продажи в данном проекте стартовали в конце весны 2016 года. К концу года из всех имевшихся на продаже 66 квартир остались непроданными около половины. Средняя стоимость квартир в данном проекте составила 3200 €/м².

В здании по адресу Ротерманни, 14, расположенном в квартале Ротерманни, продажи практически завершены. В находящемся по соседству здании Ротерманни, 18 осталось 34 свободные квартиры, средняя стоимость которых составляет 4100 €/м². В этом же архитектурно привлекательном квартале уже началась застройка и продажа квартирного дома из 44 квартир по адресу Розени, 9.

„Приход на рынок новых квартирных проектов в центре Таллинна замедлился. Это вызвано не отсутствием интереса у застройщиков, а скорее проблематичным замедлением процессов получения права на застройку. Несмотря на незначительное количество добавляющихся новых предложений, конкуренция среди продавцов новых квартир продолжит оставаться напряженной, — комментирует перспективы квартирного рынка Елена Кузьменко. — Конкуренция удерживает цены на разумном уровне. Значительное повышение цен возможно лишь в новых проектах, которые выделяются на фоне других исключительным месторасположением, привлекательной архитектурой и современными решениями”.

Ситуация, при которой число сделок с квартирами является высоким, а условия кредитования в банках привлекательными для покупателей недвижимости, является позитивным трендом для рынка на ближайшие год-два. При существенном спросе со стороны покупателей нет оснований для прогнозирования снижения цен. Однако, лишь с тем условием, что внешние факторы, влияющие на рынок недвижимости и местную экономику, останутся стабильными.

„На 2017 год мы можем прогнозировать стабильный рост числа сделок с жилой недвижимостью в Таллинне, а также умеренный рост цен в размере 3-5%. Такие же прогнозы и ожидания относятся и к недвижимости в центре Таллинна, а также к рынку квартир премиум-класса”, — оптимистично подвел итоги владелец и председатель правления компании Baltic Sotheby's International Realty Вестардс Розенбергс (Vestards Rozenbergs).

Baltic Sotheby’s International Realty c 2010 года активно и успешно работает на рынке эксклюзивной недвижимости в странах Балтии. Являясь участником международной сети Sotheby’s International Realty, кампания предлагает прекрасный выбор самой лучшей и уникальной недвижимости по всему миру, высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход к каждому из клиентов, международные базы данных и эффективные инструменты продаж.