Фирма Ragn-Sells повысит стоимость вывоза мусора в Таллинне

Фирма Ragn-Sells с 1 августа в столичных районах Кесклинн, Мустамяэ, Кристийне, Хааберсти и Пирита повысит стоимость вывоза мусора, передает rus.err.ee.

Если сейчас опустошение и вывоз 1100-литрового контейнера со смешанными отходами в рамках организованного вывоза обходится клиентам Таллиннского центра обработки отходов и Ragn-Sells в 7,14 евро с НСО, то с 1 августа клиенту Ragn-Sells это будет стоить 15,50 евро, сообщила горуправа Таллинна.

Вывоз 150-литрового мешка с мусором в Таллиннском центре обработки отходов обходится в 1,26 евро. По планам фирмы Ragn-Sells — это будет стоить 7,10 евро. Опустошение емкостей с макулатурой в 140 литров, которое центр переработки отходов производит бесплатно, для клиентов Ragn-Sells будет стоить 2,45 евро.