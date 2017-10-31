Фирма по вывозу мусора втихаря изменила ценник и потребовала с клиента 500 евро

Клиент фирмы OÜ Reform Financial был крайне удивлен, когда с него неожиданно стали требовать дополнительную плату в размере 500 евро за перевес вывозимого мусора.

Клиент снес подсобное здание и заказал мусорный контейнер, услугу по его установке, три дня аренды, вывоз и утилизацию мусора. Позже фирма сообщила, что клиент должен доплатить еще 468,79 евро за перевес мусора. Клиент с требованием не согласился, поскольку условия договора изначально не содержали информации о возможной доплате за перевес, а были добавлены задним числом.

Согласно объяснениям торговца, в условиях продажи было сказано, что цена формируется на основании различных компонентов. По его словам, он неоднократно подчеркивал, что оказывает лишь транспортные услуги и стоимость услуги опорожнения от него не зависит.

Комиссия по потребительским спорам в своем решении подчеркнула, что между сторонами был заключен договор о найме. Торговец потребовал предоплату в размере 100%, в связи с чем цена договора является фиксированной. В договоре отсутствует договоренность о том, что стоимость может вследствие каких-то причин увеличиться. Торговец признает, что изменил типовые условия после заключения договора с потребителем, в связи с чем изменения в отношении клиента не действуют. Исходя из приведенных выше фактов, комиссия пришла к выводу, что требование в размере 468,79 евро является безосновательным и потребитель не обязан его оплачивать.