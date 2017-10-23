Фирма по обслуживанию дорог: не позвольте дорожным условиям себя удивить

В связи с приближением зимы дочернее предприятие Nordecon, фирма Tariston, занимающаяся круглогодичным обслуживанием государственных шоссе, подготовила 60 полностью укомплектованных автомобилей для обслуживания дорог. Tariston AS обслуживает около 2700 км дорог в Харьюмаа, Кейла, Ярвамаа и Хийумаа, говорится в пресс-релизе.

”Как правило, для людей каждый год наступление зимы становится сюрпризом, но дорожные фирмы готовятся к ней уже с середины октября — мы пристально следим за прогнозами, и если погода представляет угрозу, то мы готовы выехать на место, — сказал член правления Tariston AS Пеэп Ыун. — Хотя период зимнего обслуживания официально начинается с 1 ноября, необходимое число техники у нас уже наготове, а на складах собран стандартный объем посыпных материалов”.

”Приближается самое сложное время на дорогах — для того, чтобы добраться до места, в осенне-зимний период необходимо быть внимательным, ехать на безопасной скорости и соблюдать дистанцию, — отметил Пеэп Ыун. — Осенью очень много говорят о хороших шинах, однако лучше всего автомобили удерживает разумность”.

По словам представителя дорожной фирмы, поздней осенью участникам движения больше всего проблем доставляет т.н черный лед — он может появиться где угодно, поэтому всегда является неожиданностью. ”Жаль, что избежать появления черного льда в погодных условиях Эстонии практически невозможно, — сказал Пеэп Ыун. — Я хочу предупредить участников движения о том, что вне зависимости от уровня обслуживания дорог необходимо пристально следить за погодными условиями, которые могут быстро меняться. На каждом уровне обслуживания есть свои временные ограничения, в течение которых дорога должна быть доведена до должного уровня обслуживания — даже на основных шоссе, которые соединяют столицу с Тарту, Нарвой и Пярну, при плохой погоде условия могут быть хуже обычного”.