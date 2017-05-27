Фирма Оливера Крууда ликвидирована в связи с банкротством

Компанию Оливера Крууда Luterma вычеркнули из коммерческого регистра после нескольких лет банкротного производства. Требования на 40 миллионов евро остались не удовлетворены.

Суд объявил Luterma банкротом еще в 2011 году. На этой неделе же процесс завершился, передают "Деловые Ведомости".

Никто из кредиторов или третьих лиц не изъявил желания процесс продолжать. Вчера Luterma вычеркнули и из коммерческого регистра.