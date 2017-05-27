27.05.2017, 11:50

Фирма Оливера Крууда ликвидирована в связи с банкротством

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rus.delfi.ee
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Oliver Kruuda
Oliver KruudaFoto: Rauno Volmar

Компанию Оливера Крууда Luterma вычеркнули из коммерческого регистра после нескольких лет банкротного производства. Требования на 40 миллионов евро остались не удовлетворены.

Суд объявил Luterma банкротом еще в 2011 году. На этой неделе же процесс завершился, передают "Деловые Ведомости".

Никто из кредиторов или третьих лиц не изъявил желания процесс продолжать. Вчера Luterma вычеркнули и из коммерческого регистра.

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